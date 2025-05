Intervistato da CBS Sports Golazo, Davide Frattesi , eroe della serata di ieri, ha parlato così dopo la finale di Champions League conquistata: "Penso di essere fortunato: il mio cuore stava uscendo fuori dal petto, è davvero incredibile. La notte di Monaco è stata incredibile, non pensavo di poter vivere un'emozione così: ma stavolta è stata folle, con la mia famiglia qui e in questo stadio.

Quando preso il 3-2 ho parlato con Thuram e gli ho detto: "Passiamo Marcus, niente paura: andiamo noi in finale". E poi non so come Acerbi abbia fatto quel gol, è stato folle. Mia mamma mi ha sempre "abbi fede", la mia storia è così. Il mio gol? Forse pensavo: "Se non segno sono fottuto!".