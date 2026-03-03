Intervenuto ai microfoni di Fanpage, Salvatore Fresi ha parlato della sua esperienza all'Inter e di quella alla Juventus

Matteo Pifferi Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 18:33)

Intervenuto ai microfoni di Fanpage, Salvatore Fresi ha parlato della sua esperienza all'Inter ma non solo:

"Era una grande squadra, ma non ancora strutturata come lo sarebbe diventata. Tanti cambi di giocatori, poca continuità. Dal terzo anno, con l’arrivo di Ronaldo, tutto cambiò".

Ecco, Ronaldo. Si parla spesso del modo in cui si allenava e del fatto che si divertiva molto di più che in partita?

"Un marziano. Ma non si allenava sempre al massimo. Se si fosse curato di più fisicamente, avrebbe vinto dieci Palloni d’Oro".

Con l’Inter arriva anche la vittoria nella Coppa UEFA nel 1998. Che ricordo ha di quella vittoria?

"Una faticaccia. Due finali consecutive, una persa e una vinta. Erano partite durissime perché in Coppa UEFA c'erano squadre molto forti quegli anni e vincere un trofeo europeo in quegli anni era qualcosa di enorme. La Lazio fu un po' spocchiosa nei nostri confronti: facemmo una grande partita e al resto ci pensò Ronaldo".

Fresi ha vestito anche la maglia della Juventus dopo le esperienze di Napoli e Bologna. Che esperienza è stata?

"Altalenante. Ero in scadenza, mi hanno preso per completare la rosa. Una domenica facevo gol e quella successiva ero in tribuna. Dovevo restare a Bologna. Col senno di poi, ho sbagliato ma quando ti chiama la Juventus non ci pensi troppo. Naturalmente non ho nulla contro la società e la storia che rappresenta ma non è stata l'esperienza che mi aspettavo, tutto qua".