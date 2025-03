Frey: “Fiorentina-Juve, che goduria! Ecco i top 3 portieri della Serie A. E Donnarumma…”

E a proposito di portieri in Serie A, ha mai parlato con David De Gea?

«No, io non invidiavo niente a nessuno, neanche a Buffon e Casillas».

Allora, quale caratteristica avete in comune?

«Un po' mi assomiglia. Anche lui è molto istintivo, come me».

«Uno è Carnesecchi, mi piace tantissimo. Sta facendo cose incredibili in una grande squadra come l'Atalanta, ma secondo me può fare anche un salto ulteriore».