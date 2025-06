Frey: “Italia, rischioso cambiare CT. Acerbi? Scelta legittima, può tornare”

“È normale che il tecnico sia messo in discussione, ma cambiare ora potrebbe essere rischioso. L’Italia non può permettersi di mancare un altro Mondiale: è un Paese di calcio e queste competizioni sono imprescindibili. Bisogna valutare bene la strada da intraprendere, la situazione è delicata. La sconfitta con la Norvegia è pesante, la Nazionale non può offrire certe prestazioni.”

“Capisco la sua scelta. Anche io dopo l’Europeo del 2008 lasciai la Nazionale per concentrarmi sul club. Indossare quella maglia è un sogno, ma a volte bisogna fare un passo indietro per il bene proprio e del gruppo. Acerbi ha agito per salvaguardare l’ambiente. Non ha detto addio alla Nazionale, semplicemente non voleva essere convocato in questo momento e con questo commissario tecnico. Se si sentirà pronto, credo che tornerà. E ne sono convinto.”