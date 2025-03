Clima pesante in casa Milan, dove la Curva Sud ha deciso di scioperare per i primi 15' di Milan-Lazio dopo l'ennesimo risultato negativo

"A inizio stagione le aspettative erano alte e le aspettative c'erano, non abbiamo fatto finora quello che volevamo. In tutta onestà, il bilancio a oggi è decisamente insufficiente, nonostante la vittoria in Supercoppa. Ma comunque indietro non possiamo guardare e dobbiamo andare avanti, provando a chiudere la stagione con onore, a partire da questa sera. Quando le prestazioni sono così al di sotto delle aspettative non c'è un colpevole, ma lo siamo tutti. Io lo sono di più in quanto amministratore delegato. La delusione dei tifosi ce l'abbiamo anche noi. Ma dobbiamo guardare avanti e cercare di fare bene".