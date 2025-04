Lotta Scudetto, che ne pensa?

"L'Inter ha un allenatore da qualche anno che è lo stesso e gioca meglio per questo, Conte a Napoli è arrivato quest'anno e non ha una macchina rodata. Nell'Inter c'è coralità di squadra, queste cose alla fine le vedi e incidono. Può fare il colpo in Champions? Difficile dirlo. Magari pensi alla Champions, ma non è scritto nulla e non credo che punti solo su quella. Tutti vorrebbero vincerla ma non è così scontato farlo. Per questo si vuole andare avanti per tutto".