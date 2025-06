Inter, la convince la scelta Chivu?

"Marotta se ha scelto così è perché chi è stato contattato non era disponibile. Non è semplice all'ultimo momento, credo sia una mossa rischiosa ma mi auguro per l'Inter che sia vincente. L'addio di Inzaghi? Qualcosa c'era nell'aria, quindi anche dentro la società forse si aspettavano qualcosa, ma dipende quando lo hanno saputo, perché magari era già tutto fatto per altri tecnici".