L'attaccante del Como, al debutto in Serie A dopo una lunga gavetta, he speso parole di ammirazione per il francese

Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, dopo una lunga gavetta è riuscito a esordire in Serie A e a segnare nel massimo campionato. Intervistato da SportWeek, alla domanda su chi sia il centravanti più forte visto da vicino, il calciatore comasco non ha avuto dubbi: "L'interista Thuram mi ha molto impressionato per la forza fisica clamorosa. Sembra non faccia fatica".