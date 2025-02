Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Fabio Galante, ex calciatore, ha parlato così in vista del doppio scontro tra Fiorentina e Inter: "Saranno due partite difficili. A me personalmente non è mai capitato un recupero simile a quello di giovedì, con una partita che riparte dal 17'. Della Fiorentina temo l'entusiasmo ritrovato dalle ultime partite. Saranno pochi ma sono ben compatti e stanno ritrovando un grande momento di forma. Faccio i complimenti a Pradè per il mercato fatto, la Fiorentina adesso è super-competitiva.