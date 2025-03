Fabio Galante ha analizzato il match in programma tra Inter e Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Quella di oggi è una partita difficile. L'Udinese ha pareggiato a Napoli, a Roma con la Lazio. Questa sarà una partita difficile con una squadra fisica. Ci sarà da sudare. In base alla mia esperienza bisogna prendere partita per partita, non pensare alla prossima. Sono tutte finali e sono tutte molto importanti".