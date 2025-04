Fabio Galante ha analizzato il match in programma stasera a San Siro: "Il Milan sta facendo stagione al di sotto delle aspettative, ma ha giocatori pericolosi. Non so se è un caso ma nei derby abbiamo sofferto. Il Milan ha delle basi forti. Speriamo di sfruttare il pubblico casalingo molto caldo. Il Milan ha tantissime qualità, l'imprevedibilità per esempio. Ha giocatori che fanno cose bellissime, centrocampisti fisici e tecnici. Noi dovremo essere attenti e bravi per essere superiori. Sarà una partita molto difficile. Mi piace quando i difensori si propongono, io ogni tanto puntavo e andavo avanti. Bello quando vedi Bastoni, Pavard, Bisseck che vanno in area. Oltre a essere buoni difensori sono bravi in avanti".