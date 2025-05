Intervistato da TMW, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole

"Dico 50 e 50 perché a Parma non è facile per il Napoli. Ogni gara poi ha la sua storia, abbiamo visto che le sorprese sono sempre dietro l'angolo".

Sarà a Monaco di Baviera per la finale Champions?

"Ci sarò a sostenere l'Inter che si gioca le sue belle possibilità. Complimenti a Inzaghi, arrivare in tre anno due volte in finale in Champions è frutto di bravura e ottimo lavoro".