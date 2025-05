Sugli intensi movimenti in panchina in Serie A è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, anche l'ad del Monza, Adriano Galliani

"Il Monza dovrebbe cambiare allenatore. Rispetto e stimo Alessandro Nesta come calciatore, come uomo e come allenatore. Ma dopo una retrocessione è giusto che le nostre strade si separino. Stiamo già parlando con qualche allenatore per il prossimo anno. Domino allenatori? E’ un momento particolare, è iniziato il “risiko” degli allenatori. Penso che le prime 4-5 squadre in classifica cambieranno allenatore, staremo a vedere".