Ospite alla cena di gala della UEFA con le delegazioni di PSG e Inter c'era anche Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza. Queste le parole dell'ex dirigente del Milan ai microfoni di FCIN1908.it in vista della finale di Champions League di domani.

"Il presidente Marotta ha fatto un bel discorso, forte e tosto. E' giustamente positivo. Sono qui per tifare Inter. Qualunque uomo di calcio italiano non può che tifare per un'italiana, è evidente”, ha detto Galliani.