«Certamente 31 anni di Milan non possono essere dimenticati e ovviamente sono tifosi del Milan. Sono triste perché sono nato e cresciuto a Monza che grazie a Berlusconi è arrivato in Serie A. Purtroppo è andata così e ci riproveremo a tornare in Serie A. Nessun pronostico per la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. Non lo so. Inutile fare pronostici se pensi a partite come Inter-Barcellona, ecc. Il calcio è bello per questo». Adriano Galliani, a margine del Charity Gala Dinner di Roma organizzato in vista della finale di Coppa Italia, ha parlato della finale tra Milan e Bologna, del Monza e non solo.