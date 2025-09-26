Anche Adriano Galliani si è espresso sulla questione stadio che tiene banco a Milano ora più che mai. L'ormai ex amministratore delegato del Monza, nel corso dell'intervista concessa oggi, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport:
Il punto di vista di uno che ha legato all'impianto milanese ricordi di una vita intera ma continua a valutare con lucidità la situazione
«Una città come Milano non può non avere un grande stadio, in linea con i tempi. E il luogo non può che essere San Siro, ben servito da metro, strade e autostrade, dove i tifosi del Milan sono abituati ad andare da 100 anni e quelli dell’Inter da 80. San Siro è impossibile da ristrutturare. L’alternativa è costringere le squadre a giocare nella cintura milanese. Ogni consigliere comunale, al di là delle logiche politiche, deve valutare se per la città di Milano, sia conveniente avere uno stadio meraviglioso o non averlo. Una città all’avanguardia, bella come Milano, non può non avere uno stadio all’altezza del suo standard. L’eresia non è abbattere San Siro, ma Inter e Milan fuori dalla loro città».
