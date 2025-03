Le parole dell'ex calciatore: "Io mi aspetto una partita bollente, il tifo che ha in casa sua la Dea può fare la differenza, sarà una serata fantastica"

«Spero vinca l’Atalanta». Apre così Maurizio Ganz la sua intervista ai microfoni del Corriere di Bergamo verso il big match scudetto di domenica sera tra Atalanta e Inter. Ecco le sue parole: «L’Atalanta sta facendo un grande cammino, l’ha appena dimostrato domenica a Torino con una vittoria incredibile sulla Juve. Però non è stato solo in quella gara che ha dimostrato di essere superiore, da un po’ ha dato prova di poter competere per qualcosa di grande».