«E’ tutto aperto, certo. Sarebbe fantastico anche per l’intero Paese vedere l’Atalanta campione d’Italia come fecero in passato squadre come Cagliari, Verona, Sampdoria e Leicester in Premier League. Perché no? Ci sta che l’Atalanta possa vincerlo. Sarebbe meraviglioso anche per tutto il lavoro svolto in questi anni dalla famiglia Percassi».