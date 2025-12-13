Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato le voci su un interesse della Juventus per Frattesi e non solo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Garbo: “Frattesi non serve alla Juventus. E su Icardi al Milan dico che…”
news
Garbo: “Frattesi non serve alla Juventus. E su Icardi al Milan dico che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato le voci su un interesse della Juventus per Frattesi e non solo
Juve, si parla di Frattesi per il centrocampo:—
"E' un ottimo incursore ma non serve alla Juve. Serve uno che diriga l'orchestra, detti i tempi della squadra. Manca clamorosamente alla Juve uno come questo, non Frattesi".
Icardi potrebbe essere l'uomo giusto per l'attacco del Milan?—
"Il dubbio è quale Icardi arriverebbe. Al di là dell'età, può essere affascinante il suo ritorno ma con tutti i problemi avuti ultimamente ho dei dubbi".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA