Garbo: “Frattesi non serve alla Juventus. E su Icardi al Milan dico che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo ha commentato le voci su un interesse della Juventus per Frattesi e non solo:

"E' un ottimo incursore ma non serve alla Juve. Serve uno che diriga l'orchestra, detti i tempi della squadra. Manca clamorosamente alla Juve uno come questo, non Frattesi".

Icardi potrebbe essere l'uomo giusto per l'attacco del Milan?

"Il dubbio è quale Icardi arriverebbe. Al di là dell'età, può essere affascinante il suo ritorno ma con tutti i problemi avuti ultimamente ho dei dubbi".