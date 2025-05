“Di scontato non c’era nulla anche considerando il campionato che è stato. Ieri è stato particolarmente bello con 9 partite tutte determinanti, questo è la dimostrazione della bellezza del campionato, equilibrato e difficile. Questa Champions è stato qualcosa di ancora più meritevole. Mi ha fatto piacere vedere quell’entusiasmo al Genoa, dopo un po’ di anni ho ritrovato un ambiente sereno. Rischio che venga meno questa magia un domani senza di me? L’Atalanta ormai ha raggiunto una forza, equilibrio, considerazione… questo contrattempo non l’avrà di sicuro, questo non significa nulla sulla mia permanenza o meno. Si deciderà quando ne parleremo assieme questo.

Rinnovo? Questa cosa di cui si parla tanto non è così determinante, ho un contratto io col club, anche l’anno scorso poi avevo firmato a campionato iniziato. C’è un’armonia tale come ha detto Percassi… tra noi non ci saranno mai problemi. Poi c’è il calcio di mezzo, se devo dire la verità, a differenza di altri anni penso non sarà facile ripetersi. Questo mi preoccupa, perché non è così scontato ripetersi ogni anno. Quali stimoli per rimanere a Bergamo? Un campionato davvero difficile, i pareggi li fanno anche Inter e Napoli, avete visto ieri sera. Campionato equilibrato e difficile, più che pensare ai punti perso io penso a quelli fatti. C’è solo la necessità di vedere le possibilità ora, il futuro di questa squadra. L’Atalanta deve vedere i bilanci, bisogna capire se ci possono essere partenze, quali e quante… Non sarà facile ripetere quanto fatto quest’anno”.