L'Atalanta batte a valanga l'Empoli e rientra a pieno titolo nella lotta per lo scudetto con Inter e Napoli. E Gian Piero Gasperini non si nasconde più come dimostrano le sue parole a Sky Sport dopo la partita del Castellani:

"Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma sul piano dell'atteggiamento non è mai mancata. Le partite non sono mai facili, siamo stati bravi noi a renderla tale. Lookman? Siamo tutti professionisti, la sua doppietta è il modo migliore per andare avanti. La vittoria suggerisce che abbiamo una straordinaria classifica. Ora abbiamo il Venezia, non certo facile. C'è lo scontro diretto (Napoli-Inter, ndr) e il nostro obiettivo è recuperare punti almeno su una delle due. Poi vediamo. Non si possono fare previsioni, tutte le partite hanno delle trappole ed è la bellezza di questo campionato".