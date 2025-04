A margine del premio USSI 'Inside the Sport' a Coverciano, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei giornalisti e si è soffermato sul campionato che sta giungendo al termine e che vede la sua squadra, in lotta fino a poche settimane dalla fine, per un posto in Champions League. L'Atalanta era anche stata in corsa per lo scudetto. «Quinta partecipazione alla CL? Non so se giusti che sia io a dirlo, ma giusto evidenziarlo. È un campionato equilibrato, difficile. appena dietro di noi ci sono società straordinarie che stanno dando il massimo per il traguardo. Noi siamo lì, con un piccolo vantaggio da conservare nelle ultime 4 giornate, vedo che tutti sono felici e anche l'Atalanta anche se il pari di ieri non è il massimo soddisfacente. Ma bisogna battagliare fino all'ultimo: i risultati si vedono alla fine. Con la Roma sarà scontro decisivo, speravo rallentasse un po'».