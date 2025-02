"I punti si potevano ottenere così, siamo in difficoltà numerica in questo momento, specialmente in attacco. In difesa e a centrocampo abbiamo soluzioni, in attacco è difficile giocare con giocatori che sono più centrocampisti che in attacco. Facciamo più fatica a vincere, soprattutto in casa nonostante un lungo dominio, poi viene fuori questo risultato, la qualità del gioco è stata molto buona, non ne abbiamo così tanti fuori, ci mancano Lookman, Kolasinac, non abbiamo una lista così lunga. Dobbiamo prenderne atto, a volte facciamo fatica a concretizzare nonostante una prestazione lodevole"