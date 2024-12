"Quando Inter e Napoli hanno fatto 11 vittorie di fila hanno preso 10 punti di vantaggio, quest'anno siamo tutti lì. Partita non brillante? Non sono tanto d'accordo, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo preso gol su un fallo laterale che guardavamo gli spalti. Poi su un rigore nel momento in cui avevamo ribaltato la partita, sui famosi rigori del Var molto discutibili. Riuscire a vincerla è stato un grandissimo merito. De Keteleare? Di testa farà tanti gol, oltre a colpire bene ora stacca molto alto e legge molto bene i tempi e le traiettorie. Il secondo gol è stato straordinario, lo ha fortemente voluto. Quando hai fiducia riesci a fare questi gol, ci voleva una sua giocata. Retegui? Valutiamo domani, non sembra una cosa particolarmente seria, ma qualche giorno dovrà stare fermo. Bene Samardzic, Zaniolo è stato decisivo nell'assist di Lookman.