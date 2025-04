Cos'ho detto ai giocatori? Che mi è sembrato che gli avversari festeggiassero un po' troppo. Non c'è ragione per sentirci battuti dopo la prestazione: abbiamo giocatori che mancano, ma non ci siamo abbattuti e siamo rimasti positivi e pericolosi. Ma il risultato non è stato buono e dobbiamo vincere la prossima. Devi vincere tutte le partite, non cambia molto quello che facciamo ogni settimana: dobbiamo vincere a Milano, l'avremmo detto anche se fosse stato 5-0 per noi. L'ambizione è questa, sarà difficile: sono in vantaggio loro, dovremo essere nella nostra versione migliore. La finale qui? Non c'è di meglio di giocare la finale in casa, il gruppo è motivato: crediamo di potercela fare".