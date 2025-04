Giorni di sofferenza e dolore, poi la gioia immensa e la commozione. Questo lo stato d'animo di Davide Frattesi nel momento in cui ha firmato l'impresa dell'Inter in quel di Monaco. Un premio per crederci sempre, una dedica speciale per sua nonna.

"In questa notte bavarese, sospesa quasi tra terra e cielo, Davide Frattesi ha liberato un mondo di ricordi, lacrime, dolore e gioia. Mentre scaraventava dentro il cross di Carlos Augusto e completava il più incredibile dei finali nerazzurri, faceva volare la maglietta e guardava lassù piangendo, verso l’adorata nonna materna che non c’è più da sei giorni. Il giustiziere di Monaco aveva un legame unico con lei, era il confidente e il compagno di giochi, per questo ha sofferto il lutto particolarmente. Nonna Stefania si è spenta venerdì mattina, Davide non si è allenato quel giorno perché non aveva dormito l’intera notte prima, ma a Parma c’era comunque. Aspettava, però, il momento per dedicarle un gol e quale scenario migliore di questo teatro infernale in cui, di solito, la risolvono i campioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.