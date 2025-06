Gasperini: “Roma grande sfida, ne avevo bisogno. Ai tifosi dico…”

"La Roma ha una grande passione dietro, vuole raggiungere grandi traguardi e ci sono tutte le condizioni", dice Gasperini

La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico dell'Atalanta ha firmato il contratto con i giallorossi fino al 2028 e ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club: "Le prime impressioni sono molto positive, non conoscevo Trigoria ma è un centro meraviglioso, al meglio per chi vuole lavorare bene. Ho scelto la Roma perché è una grande sfida, ho bisogno di una sfida importante, venire in un ambiente con grande passione. Ranieri mi ha dato tanto entusiasmo, una grande adrenalina di cui ho bisogno per fare qualcosa di buono"

"La Roma ha una grande passione dietro, vuole raggiungere grandi traguardi e ci sono tutte le condizioni. C'è una proprietà forte che vuole far crescere la Roma, c'è Ranieri che da solo è una garanzia per i tifosi, c'è Ghisolfi, giovane ma molto bravo anche nello scouting. Ci sono tutte le condizioni per fare un buon lavoro"

"Quando venivo a sfidare la Roma ho sempre trovato una squadra con qualità e che spingeva molto. Forse è calata negli ultimi anni, Ranieri ha ridato entusiasmo e risultati. Non ci sono tanti segreti nel mio gioco, le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con aggressività e intensità ma anche con qualità. Abbiamo fatto tanti gol ma abbiamo migliorato anche la difesa, vorrei mettere in pratica anche qui a Roma"

"Messaggio ai tifosi? L'Olimpico è uno stadio sempre pieno, io e la squadra dovremo portarli dalla nostra parte con prestazioni convincenti, così la gente si identifica nella squadra al di là del risultato. La gente deve essere soddisfatta delle prestazioni"