"Nel calcio si passa da vittorie e sconfitte, la Juve arrivava da cinque vittorie e quella di questa sera era una partita inimmaginabile ma perfetta per noi". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria in casa della Juventus. "Gli alti e bassi ci stanno durante la stagione, queste vittorie aiutano tutti a trovare la condizione migliore", ha aggiunto il tecnico nerazzurro parlando anche della decisione di schierare dall'inizio Cuadrado al posto di De Ketelaere.

"Per noi è evidente che questa settimana senza giocare ci ha dato un po' di energia, dopo tanto tempo abbiamo fatto due settimane normali e tutti avevano la gamba giusta. Anzi già nel primo tempo potevamo andare sul 2-0, poi loro hanno perso un po' di morale", ha aggiunto. "Sognare è un piacere, non bisogna mai toglierli alla gente. È una cosa impossibile, ma a volte se ci credi fortemente possono anche diventare possibili. Sappiamo che Inter e Napoli sono fortissime e non perdono mai, con l'Inter arriviamo da sette sconfitte di fila e non ci è mai successo di giocare per lo Scudetto", ha concluso Gasperini