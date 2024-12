Gasperini: “Vetta classifica non era preventivabile. Il nostro volo…”

L'allenatore dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini , ha parlato ai microfoni dei canali della Lega Serie A e si è soffermato tra le altre cose sulla classifica e la lotta scudetto. «Era difficile da prevedere il fatto di essere primi in classifica, in virtù anche del mese di agosto che è stato difficoltoso e con qualche sconfitta. Pensare a questa striscia di vittorie e a raggiungere la vetta della classifica non era facilmente preventivabile. L'anno che si sta per concludere è quello della vittoria dell'Europa League», ha detto.

Il tecnico ha parlato della vittoria dell'EL, sottolineando: «È un luogo comune in cui sembra che i giocatori siano diventati vincenti in quel momento, io non ho mai pensato così. Non lo pensavo prima e non lo penso ora che abbiamo vinto l'Europa League. Vincente lo sei ogni giorno quando superi i tuoi limiti e raggiungi i tuoi traguardi. È un luogo comune che va massacrato, c'è una generazione di frustrati che non trova soddisfazione se non nel momento in cui alza la coppa».