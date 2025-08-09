Intervistato da La Stampa, Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato chiaramente di scudetto come obiettivo della squadra di Tudor in questa stagione:
Gatti: “Se puntiamo allo scudetto? Giocare per la Juventus te lo impone”
Intervistato da La Stampa, Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato chiaramente di scudetto come obiettivo della squadra di Tudor
Che Juve sarà?—
«Sarà una squadra molto aggressiva, che tornerà a giocare ogni partita con l’ambizione di vincere in qualsiasi modo, pure giocando sporco se necessario, tornando a creare delle fondamenta solide in qualsiasi modo».
Parlate di scudetto?—
«Giocare alla Juventus ti impone questo, poi devi parlare al campo».
(Fonte: La Stampa)
