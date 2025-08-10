Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juve Gatti ha iscritto anche i bianconeri alla lotta per il prossimo scudetto
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Gatti: “Scudetto? Lo stemma Juve di impone di giocare per vincere. Ci siamo anche noi”
news
Gatti: “Scudetto? Lo stemma Juve di impone di giocare per vincere. Ci siamo anche noi”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juve ha iscritto anche i bianconeri alla lotta per il prossimo scudetto
Bremer ha detto che la Juventus lotterà per lo scudetto con Napoli, Inter e Milan: concorda?
«Sul petto abbiamo uno stemma con un blasone enorme che ti impone di giocare ogni partita per vincere e di lottare per lo scudetto, poi come sempre sarà il campo a parlare. Dobbiamo tornare a trionfare al più presto e vogliamo arrivare il più avanti possibile anche in Champions. Comolli, Modesto e i nuovi dirigenti sono persone di calcio, il confronto è quotidiano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA