"Lookman? L'Atalanta sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, è un patrimonio della Dea e la società deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e a mio avviso non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. E' diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente".