news

Gautieri: “Lookman non sta facendo una bella figura. E andrà all’Inter solo se…”

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche del mercato delle big e, nello specifico della trattativa Inter-Atalanta per Ademola Lookman
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche del mercato delle big e, nello specifico della trattativa Inter-Atalanta per Ademola Lookman:

"Lookman? L'Atalanta sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, è un patrimonio della Dea e la società deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e a mio avviso non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. E' diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente".

Alla fine andrà all’Inter?

—  

"L'Atalanta è una società forte e abile a fare cassa. Lookman andrà all'Inter se l'Atalanta verrà soddisfatta".

Cosa si aspetta dall’Inter sul mercato?

—  

"Oltre ad un calciatore forte come Lookman penso stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore".

(Fonte: TMW)

