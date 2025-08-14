Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato anche del mercato delle big e, nello specifico della trattativa Inter-Atalanta per Ademola Lookman:
news
Gautieri: “Lookman non sta facendo una bella figura. E andrà all’Inter solo se…”
"Lookman? L'Atalanta sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, è un patrimonio della Dea e la società deve fare i propri interessi. Bisogna capire chi consiglia il giocatore a comportarsi in questo modo e a mio avviso non sta facendo bella figura perché è sotto contratto e deve rispettare la piazza e i suoi tifosi. E' diventato il campione che è grazie a Bergamo e dovrebbe essere riconoscente".
Alla fine andrà all’Inter?—
"L'Atalanta è una società forte e abile a fare cassa. Lookman andrà all'Inter se l'Atalanta verrà soddisfatta".
Cosa si aspetta dall’Inter sul mercato?—
"Oltre ad un calciatore forte come Lookman penso stia cercando altri innesti come ad esempio un centrocampista che possa fare le due fasi nel modo giusto e un attaccante che possa fare la differenza insieme a Lautaro. E magari servirebbe anche un difensore".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA