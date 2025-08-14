Valentin Carboni, fantasista argentino classe 2005, in estate ha lasciato l'Inter per approdare in prestito al Genoa . Queste le sue parole ai canali ufficiali rossoblu: "Calcisticamente sono cresciuto in Argentina, tutto quello che so l'ho imparato lì. anche se poi a livello di vita e di cultura ho vissuto più in Italia. Il sangue, il calcio è il resto però è argentino. Il ricordo più bello che ho nel calcio fino ad oggi? Quando abbiamo vinto la Copa America con quei fenomeni: per me è una cosa indimenticabile, un sogno che avevo fin da piccolo che non pensavo mai che sarebbe potuto accadere. Sono felice di aver vissuto quel momento. Messi? Mi ha detto di essere me stesso, di dare tutto, di fare il massimo, di divertirmi e di fare quello che so: per me è un orgoglio giocare con gente come Messi, Di Maria e Dybala".

"Milito? Qua ha fatto molto bene e poi è andato all'Inter. E poi anche Palacio, Romero e Burdisso... Sono giocatori molto importanti che sono passati dal Genoa. Sono molto contento di essere qua e spero di ripercorrere le loro strade. Cosa mi ha convinta a scegliere il Genoa? Il mister, la società, la grande squadra che è e lo stadio, quando ci ho giocato mi è piaciuto molto, ho visto una tifoseria incredibile. Mi ricordo molto l'atmosferaquando ci ho giocato, era fantastica e anche questo mi ha portato a scegliere il Genoa. Obiettivi? Sicuramente mi metto degli obiettivi, però cerco di andare giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per migliorare e fare il massimo: se fai bene questo le cose arriveranno".