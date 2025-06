DS Genoa: “Aver trattenuto Vieira è un grande passo, ha alzato il livello e…”

Il Genoa, però, è riuscito a trattenerlo con grande soddisfazione, come testimoniano le parole di Marco Ottolini, DS del club genoano: "Patrick ci ha sicuramente alzato il livello da tantissimi punti di vista. Ha dato motivazione a tutti, ha alzato proprio il piano comunicativo. Il confronto è sempre molto aperto, molto specifico. Non si resta in superficie ma si va molto nel dettaglio delle cose. Se ci sono delle tematiche da affrontare, si affrontano sedendosi e analizzandole nel dettaglio. Questo ha portato beneficio. Poi c'è il carisma che lui trasmette", ha detto Ottolini a TMW.

Sempre Ottolini, poi, ha parlato di rinnovo di Vieira: "Credo in generale che la continuità e la stabilità, in un ambiente come quello del calcio, siano aspetti fondamentali. Riuscire a trattenere Vieira è un grande passo per porre una base solida e per cercare una conferma che è quello che dobbiamo fare. Sapendo che siamo in un club che non è ancora al punto di poter trattenere tutti i giocatori e quindi dobbiamo sempre cercare delle certezze, delle colonne su cui appoggiarci. Anche in funzione di questo, riuscire a programmare con un po' di anticipo e cercare di dare caratteristiche che il mister richiede nei giocatori credo sia una cosa importante".