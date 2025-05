"Non ho dormito, ho festeggiato anche a Via Toledo coi tifosi. Ho ancora l’adrenalina addosso per questa vittoria. Si è chiusa in bellezza la stagione con due goal di due calciatori importanti di questo progetto. Il merito è della squadra e dell’allenatore, è stato uno scudetto inaspettato, un vero capolavoro"

"E’ lui che ha alzato l’asticella, ha portato una mentalità vincente. Il merito è suo ed anche dei tifosi. Conte ha lavorato sodo, pretende tanto dai suoi giocatori. Non è uno che ti fa divertire in allenamento, diciamo la verità, ma è un vincente e quando arrivò sapevo avrebbe portato il Napoli in cima alla classifica. Il Napoli deve crescere a livello di infrastrutture se vuole competere con altri club, ci serve un centro sportivo dignitoso. Poi bisogna investire nel settore giovanile, non è normale che un napoletano come Donnarumma non sia cresciuto nel Napoli. Se il Napoli vuole andare lontano deve adeguarsi"