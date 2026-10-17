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Dopo essere andata nuovamente in svantaggio, l'Inter di Chivu riesce ancora una volta a ribaltare un match in campionato ed esce vittoriosa dal Dall'Ara di Bologna per 3-1. Questa l'analisi di Emanuele Giaccherini:

Getty Images

"Secondo me a differenza di tante altre volte è stata la peggior Inter nel primo tempo. Si è fatta male da sola, ma voglio sottolineare la forza di questa squadra, che si è aggrappata ai suoi pilastri e ai giocatori che sono entrati dalla panchina e che hanno cambiato la partita. C'è una frase che sicuramente Chivu ripete spesso nello spogliatoio, ovvero che è un grande gruppo e che lui ha bisogno di attingere da tutti. Carlos Augusto al momento è il miglior giocatore dell'Inter, sotto tutti i punti di vista. Comunque, nell'Inter non ci sono solo 11 titolari, Carlos Augusto non ha sbagliato una partita. A sentirlo parlare, ha anche grande umiltà. Il rigore su Thuram? Capisco le linee guida, ma questo è un rigore clamoroso, come fai a non intervenire?".

"L'Inter sta andando verso la strada del Barcellona di Flick, sto facendo un paragone azzardato. L'Inter però sta andando verso una mentalità e un gioco europeo. Chivu ci sta lavorando, è un percorso che l'Inter deve fare per provare a vincere la Champions. Se guardiamo la partita di Madrid, l'Inter ha dominato e ha cercato di dominare la partita come fa in Italia

(Fonte: DAZN)