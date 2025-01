Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte: «Conte ti migliora perché ti da fiducia. Fa sentire importante chi gioca e chi gioca meno. Poi nel lavoro fisico ti fa arrivare alla partita sempre pronto. Ti spreme tanto anche a livello mentale. Arrivi sempre con la concentrazione e sai quello che devi fare in campo. È un allenatore che sa darti qualcosa anche dal lato umano: ti chiama per nome ed è importante per un giocatore, ti fa sentire parte integrante».