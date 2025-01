"Lautaro è tornato il cannibale di sempre e pure Thuram sta benone. Anzi, rispetto al collega argentino, Marcus ha riposato dall’inizio nell’ultima di campionato contro l’Empoli: per questo, il francese ha maggiore possibilità di partire dall’inizio sia in Italia che in Europa. Una ThuLa così ispirata resta, comunque, la soluzione migliore per provare a regolare i conti subito contro Giampaolo, poi con il Monaco Inzaghi riaggiornerà la pratica. Il capitano gioca ininterrottamente titolare da 8 gare (l’ultima volta da subentrato in Coppa Italia con l’Udinese il 19 dicembre), troppe: per questo la Champions può essere l’occasione giusta per permettergli un piccolo stop and go. In fondo, Taremi è stato finora più un uomo di Coppa che di campionato e, pur essendo ancora un enigma, l’iraniano pare l’unico autorizzato ad avere minuti alle spalle della ThuLa. Arnautovic scolora infatti ai margini e il Tucu Correa (fuori lista in Europa) ha lavorato a parte ancora ieri e non sarà convocato per la trasferta salentina", aggiunge il quotidiano.