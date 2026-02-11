Intervenuto come ospite a Radio TuttoNapoli.net, Giacomo Ferri, ex difensore tra le altre del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni

Marco Macca Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 03:02)

Intervenuto come ospite a Radio TuttoNapoli.net, Giacomo Ferri, ex difensore tra le altre del Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Che momento è per Buongiorno e come può riprendersi? — "Credo che possa riprendersi per tanti fattori. Uno, perché è giovane. Due, perché deve ancora migliorare. Tre, perché ha un allenatore che, dal mio punto di vista, è in grado di far migliorare tutti. Su Buongiorno ho grande fiducia: conosco il ragazzo, le sue qualità non si discutono. Per me, in Italia, lui e Scalvini sono i due difensori italiani più forti in assoluto in questo momento".

Hai detto che Buongiorno e Scalvini sono i due difensori italiani più forti del momento, anche più di Bastoni. Buongiorno ha giocato male col Genoa da centrale nei tre: secondo te incide anche la posizione? — "Su Bastoni, io penso che come difensore puro Buongiorno sia più forte. Bastoni ha altre qualità, soprattutto offensive: è perfetto come braccetto sinistro. Non sto dicendo che Bastoni sia scarso, anzi. Ma come difensore puro, per me Buongiorno è superiore".

La corsa Scudetto è finita o c’è ancora margine? — "L’Inter ha un buon vantaggio, ma per me non è ancora finita. Mancano tante partite. Secondo me le quattro che vanno in Champions saranno Inter, Juventus, Milan e Napoli".

(Fonte: Radio TuttoNapoli)