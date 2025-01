In una lunga intervista a Mi-Tomorrow, Giacomo Poretti ha parlato anche dell'Inter. Il comico analizza il momento della squadra di Inzaghi facendo un 'augurio' particolare ai cugini rossoneri che hanno battuto i nerazzurri in finale di Supercoppa.

"In primis ci auguriamo che la vittoria del Milan in Supercoppa italiana sia un fiore nel deserto (ride, ndr)… sull’Inter dico solo che quando ci etichettano come i più forti, mi preoccupo. Quest’anno è difficile dire che vincerà il campionato; ne vedo almeno tre in pole position".