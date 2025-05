Che cosa diceva papà Giacinto del Grande Torino?

«Erano i suoi ricordi di bambino, quei giocatori erano i suoi miti, ma solo dopo la sua morte ho scoperto che te ne va la foto di Virgilio Maroso come una reliquia. Lui aveva tante immagini in casa con avversari o compagni di squadra, ma quella la teneva in un libro ed è l’unica di un giocatore che non aveva sfidato, ma evidentemente amato».