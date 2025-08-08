Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato:
Giannichedda: “Scudetto? L’Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu”
Chi potrebbe soffrire lì davanti?—
"Hanno cambiato quasi tutte. Lascio davanti il Napoli, che si è rinforzata con giocatori molto forti. Il Milan ha cambiato, Allegri è una garanzia ma non sappiamo che direzione hanno preso, così la Juventus. L'Inter ha la stessa ossatura ma non sapremo cosa farà Chivu. La Roma può diventare pericolosa, perché Gasperini è ottimo e stanno facendo le cose giuste a livello dirigenziale".
Conte e Maresca nominati al Pallone d'Oro dei tecnici: chi ha fatto meglio?—
"Hanno fatto tutti e due grandi cose, ma quello che ha fatto Conte rimarrà negli annali. Ha perso Kvaratskhelia e ha vinto lo stesso lo Scudetto. E' riuscito a forgiare una squadra e a far credere un obiettivo come raggiungibile quando inizialmente non lo era. Maresca ha fatto bene, il Mondiale per Club lo ha vinto ma non tutte lo hanno preso per quello che doveva essere".
(Fonte: TMW Radio)
