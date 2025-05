Mancano ancora alcune ore al fischio d'inizio di Psg-Inter ma la adrenalina è già al massimo. L'Inter di Simone Inzaghi torna a giocarsi una finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. Proprio dalla finale contro il Manchester City i nerazzurri hanno iniziato un percorso di lavoro e sacrificio, che li ha riportati qui. Tra le due squadre più forti d'Europa. Ecco come ha analizzato la sfida l'attrice Matilde Gioli: "Chiaramente io seguo l'Inter ovunque vada. Quest'anno sento che ci meritiamo questa finale. Sono sempre con l'Inter, comunque vada. L'ansia sta salendo. Dove c'è l'Inter mi troverai sempre".