Giordano: “Con Osimhen il Napoli diventa imbattibile. Ma Lautaro e Thuram…”

Matteo Pifferi Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 05:02)

Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Mattino per parlare del ritorno di Osimhen in azzurro ma non solo:

«Sarebbe un gran colpo per il Napoli. Perché con la difesa arcigna che abbiamo visto l’anno scorso e un attacco stellare niente diventerebbe impossibile. Per il Napoli vorrebbe dire mandare un messaggio fortissimo a livello mondiale. Se a questa squadra metti anche Osimhen diventa imbattibile in Italia e farebbe paura anche in Europa».

Quindi Napoli ancora favorito?

«Gli azzurri si stanno rafforzando e si sono già assicurati la conferma di un allenatore forte e vincente come Conte. Poi i nomi che si fanno di giocatori accostati al Napoli sono importanti, ma non credo che Inter, Milan e Juventus restano a guardare. Mi sembra che si stiano cercando giocatori già pronti. Lo scudetto va difeso e non sarà semplice. L’Inter ha l’attacco più forte al momento con Thuram e Lautaro che fanno gol e creano gioco. Si conoscono da qualche stagione e questo è un vantaggio. Per me sono la coppia regina. Poi bisogna veder come si completerà la Juventus dopo David che è un bell’acquisto».

Il Napoli ha già preso De Bruyne…

«È un grande giocatore, ma va fatto un avvertimento ai calciatori del Napoli».

Ovvero?

«All’inizio ti può far fare anche brutte figure, come a me succedeva ai primi tempi con Maradona».

Ci dica.

«Eh sì, perché quando faceva un passaggio lui pensavo che la palla non sarebbe mai arrivata in quel punto. E invece sistematicamente completava la sua corsa lì. Anche De Bruyne riesce a confezionare assist in posizioni impensabili. Sarà un problema anche per chi fa le riprese televisive perché con i suoi passaggi manda fuori giri le telecamere. Una cosa però è certa: quando ci entri in sintonia diventa un valore aggiunto».