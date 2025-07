Nuovo “Head of Sports”, una sorta di direttore tecnico del North Jersey Pro Soccer, squadra dell’USL (la seconda divisione americana), Giuseppe Rossi è stato raggiunto da diretta.it. L'ex calciatore della Fiorentina ha toccato alcuni temi caldi, compreso l'arrivo di Chivu sulla panchina dell'Inter:

"Sarà una stagione come l’ultima, molto equilibrata, senza una squadra dominante. Quello appena passato credo sia stato uno dei campionati più belli degli ultimi anni. Chivu? La scelta dell’Inter mi sembra molto interessante. Vedremo se saprà gestire il gruppo e l’ambiente. Da calciatore è stato grande, ma da allenatore serve anche altro. Per quanto riguarda il Milan, invece, penso sia stata fatta una delle mosse migliori negli ultimi anni. Allegri è uno che sa vincere, conosce l’ambiente ed è un leader naturale. La squadra lo seguirà".

"Gattuso-Italia? Scelta fenomenale. Gattuso è energia pura, è uno con cui vuoi andare in battaglia. Con lui ci ho giocato. Quando scendevo in campo mi veniva di tirare un pugno a tutto. È questo che serve alla Nazionale: qualcuno che trasmetta voglia, grinta, senso di appartenenza. L’allenatore della Nazionale non deve insegnare gioco, ma dev’essere bravo a livello psicologico. Rino è uno che riesce a entrare nella testa dei giocatori e portarli tutti nella stessa direzione".