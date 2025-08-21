“Porta caratteristiche diverse per struttura. È mancino, può fare mediano e interno. Ha fisicità, corsa e dinamismo. Sa difendere per poi avere campo da attaccare. È capace di strappare per poi ribaltare l’azione velocemente. Caratteristiche che servono al centrocampo dell’Inter, che in questo momento non ha. Può portare risorse nuove. È moderno e box-to-box ed è capace in fase offensiva di andare a conclude, come ha dimostrato il gol contro la Fiorentina, che si è costruito e ha concluso”.