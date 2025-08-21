FC Inter 1908
Gobbi: “Diouf? Moderno e box-to-box, ha caratteristiche che l’Inter ora non ha”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sul nuovo acquisto del club nerazzurro, pronto a sbarcare a Milano domani
Alessandro De Felice
Ospite a Sky Calciomercato, l'ex calciatore Massimo Gobbi ha presentato Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 pronto a diventare un calciatore dell'Inter.

Il club nerazzurro ha trovato nelle scorse ore l'intesa totale con il Lens e attende domani a Milano il calciatore:

“Porta caratteristiche diverse per struttura. È mancino, può fare mediano e interno. Ha fisicità, corsa e dinamismo. Sa difendere per poi avere campo da attaccare. È capace di strappare per poi ribaltare l’azione velocemente. Caratteristiche che servono al centrocampo dell’Inter, che in questo momento non ha. Può portare risorse nuove. È moderno e box-to-box ed è capace in fase offensiva di andare a conclude, come ha dimostrato il gol contro la Fiorentina, che si è costruito e ha concluso”.

