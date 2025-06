Alejandro Gomez, per tutti "ElPapu", nel corso di un'intervista concessa al Quotidiano Sportivo ha fatto la sua previsione in vista della prossima stagione: "Il Napoli si vorrà ripetere, l’Inter sarà molto avvelenata, dopo aver perso scudetto e Champions in quel modo. Credo sarà una corsa a due, al massimo a tre se si inserisce la Juve o il Milan: ma le vedo entrambe ancora lontane. I bianconeri, però, hanno il mio giocatore preferito".