L'ex giocatore dell'Inter Robin Gosens, oggi alla Fiorentina, ha parlato della sua mancata convocazione all'ultimo Mondiale e della speranza di esserci a quello del 2026. In un'intervista a Spiegel ha detto: «In sostanza, sono piuttosto rilassato riguardo al periodo successivo alla mia carriera. L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che i Mondiali del 2026 siano la mia ultima possibilità concreta di realizzare questo grande sogno di una vita. Questo è ciò che ho in mente. Non essere stato nominato per i Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto grande e mi ha colpito duramente. È ancora molto difficile per me ammettere di aver mancato di poco questo sogno di una vita».