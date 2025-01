Lo ha detto Robin Gosens nel corso del podcast Copa Ts. "L'immagine di lui a terra mi è rimasta impressa per molto tempo, sono rimasto choccato - ha continuato il difensore della Fiorentina, laureato in psicologia -. Io peraltro fui tra i primi ad accorrere. La sua assenza, anche in campo, si è fatta sentire, faceva veramente la differenza. Non è facile comprendere da fuori cosa abbiamo vissuto. In quel momento abbiamo avuto tutti molta paura".