Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina parla del prossimo appuntamento della Nazionale in Nations League

"Italia-Germania è una partita che si racconta da sola, è la storia del calcio mondiale. Tutti ricordiamo la partita del secolo, tutti ricordiamo l'interesse di sopraffare l'avversario e in questo momento particolare della nostra evoluzione calcistica in Italia capita in un momento molto importante. Un impegno che affronteremo con massima serietà e dedizione, con la convinzione che dobbiamo fare bene".